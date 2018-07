Berlin (AFP) Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) geht nach dem inzwischen aufgehobenen Terroralarm in München von einer weiterhin ernsten Sicherheitslage in Deutschland aus. Es bestehe weiterhin eine "hohe Gefährdung durch den internationalen Terrorismus", erklärte de Maizière am Freitag in Berlin. Seit den Anschlägen in Paris erhielten die Sicherheitsbehörden vermehrt Hinweise. Sie gingen Hinweisen nach "und passen die Maßnahmen fortlaufend an die aktuelle Situation an". Dazu gehörten insbesondere Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung.

