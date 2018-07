Berlin (AFP) Ein Jahr nach Einführung des gesetzlichen Mindestlohnes dringt der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) auf eine Erhöhung des derzeitigen Betrages von 8,50 Euro. Die Gewerkschaften würden keine Ausrede akzeptieren, mit der der Mindestlohn eingefroren werde, erklärte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell am Freitag in Berlin. Er verwies darauf, dass bei einer Erhöhung des Mindestlohns auch die Entwicklung der Tariflöhne als Grundlage diene. Das seit Anfang 2015 geltende Mindestlohngesetz sieht vor, dass eine Kommission aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern in diesem Jahr über eine erstmalige Erhöhung des Mindestlohnes beraten werde, die dann Anfang 2017 in Kraft treten könnte.

