Berlin (AFP) Bei einem Massenunfall in Ostwestfalen ist in der Neujahrsnacht ein Mensch ums Leben gekommen. Bei sehr starkem Nebel kam es knapp eine Stunde nach Mitternacht bei Paderborn zu drei miteinander zusammenhängenden Einzelunfällen mit insgesamt 24 beteiligten Autos, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei gab es einen Toten und 66 Verletzte, darunter vier Schwerverletzte. Die Autobahn A33 musste in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.