München (AFP) Nach dem Terroralarm aus der Neujahrsnacht in München hat die Polizei vorerst Entwarnung gegeben. Die Alarmbereitschaft aus der Nacht wurde am Freitag aufgehoben, wie Münchens Polizeipräsident Hubertus Andrä vor der Presse sagte. Es seien aber noch 100 Beamte zusätzlich im Einsatz. Die Hinweise, die die Polizei am Silvesterabend gegen 19.40 Uhr von den Bundesbehörden erhalten habe, hätten sich nach den durchgeführten Maßnahmen nicht konkretisiert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.