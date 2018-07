München (AFP) Nach der Terrorwarnung in München bleibt die Polizei dort auch an Neujahr vorerst in Alarmbereitschaft. Es gebe nach wie vor eine "hohe Terrorgefahr", sagte ein Polizeisprecher am Freitagvormittag der Nachrichtenagentur AFP. Der Hauptbahnhof und der Bahnhof im Stadtteil Pasing seien seit 03.30 Uhr zwar wieder geöffnet, es gebe dort aber verstärkte Kontrollen, ergänzte der Sprecher. Es seien nach wie vor viele Sicherheitskräfte im Einsatz.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.