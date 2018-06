Berlin (AFP) Hunderttausende Menschen haben in Berlin auf Deutschlands größter Silvesterfeier das neue Jahr begrüßt. Das Fest zwischen dem Brandenburger Tor und der Siegessäule verlief "weitgehend störungsfrei", wie die Polizei am Freitag mitteilte. Wegen des "großen Besucherandrangs" seien ab 22.00 Uhr nach und nach alle Einlassstellen geschlossen worden. Wegen der Anschlagsgefahr hatten die Behörden strenge Sicherheitskontrollen verhängt. So durften keine Rucksäcke oder große Taschen mit auf die Festmeile genommen werden.

