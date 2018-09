Buffalo (dpa) - Mit einer Weltklasseleistung hat Eishockey-Torhüter Thomas Greiss die New York Islanders in der NHL zum 2:1-Sieg bei den Buffalo Sabres geführt. Der deutsche Goalie wehrte am Silvestertag 43 Schüsse der Gastgeber ab und war der große Rückhalt beim 21. Saisonsieg der Islanders.

"Ich danke Gott für ihn", schwärmte Coach Jack Capuano über den Spieler des Spiels. Vor allem im ersten Drittel rettete der gebürtige Füssener seine Mannschaft vor einem Rückstand. Dreimal waren die Gastgeber in Überzahl, 54 Sekunden sogar 5 gegen 3. Doch immer war Greiss zur Stelle. "Wir hatten eigentlich kein gutes Unterzahlspiel", erklärte der Islanders-Trainer. "Aber dafür war unser Torhüter umso besser."

Greiss reagierte eher zurückhaltend auf die Lobeshymnen. "Ich habe versucht, alles zu tun, damit ich den Puck bekomme", erklärte der 29 Jahre alte Keeper. Dabei hat er allen Grund, offensiv zu sein. Der frühere Kölner hat durchaus Chancen, den slowakischen Stammtorhüter Jaroslav Halak dauerhaft abzulösen. "Er will unbedingt gewinnen und ist ein unglaublich hart arbeitender Junge", lobte Capuano.

Auch Christian Ehrhoff und Tobias Rieder feierten mit ihren Teams zum Jahresausklang Siege in der nordamerikanischen Eishockey-Liga. Ehrhoff gewann mit den Los Angeles Kings 4:1 bei den Calgary Flames und gehörte nach einer kleinen Pause wieder zum Kader. Rieder siegte mit den Arizona Coyotes 4:2 über die Winnipeg Jets.

Niederlagen gab es für Leon Draisaitl und Torhüter Philipp Grubauer. Draisaitl unterlag mit den Edmonton Oilers daheim 0:1 gegen die Anaheim Ducks, bei denen Verteidiger Korbinian Holzer nicht im Aufgebot stand. Grubauer wehrte im Tor der Washington Capitals zwar 33 Schüsse ab, verlor mit den Hauptstädtern aber 2:4 bei den Carolina Hurricanes.

