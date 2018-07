Guatemala-Stadt (AFP) Bei einer Gefängnisrevolte in Guatemala sind mindestens acht Häftlinge ums Leben gekommen. Mindestens 24 weitere wurden verletzt, als offenbar nach einem vereitelten Ausbruchsversuch die Lage in der überfüllten Haftanstalt im Nordosten des Landes eskalierte, wie Behördenvertreter am Freitag sagten. Die Gewalt habe am Donnerstagabend begonnen und stundenlang bis in die frühen Morgenstunden gedauert, erklärte die Strafvollzugsbehörde auf Twitter.

