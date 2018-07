Teheran (AFP) Der iranische Präsident Hassan Ruhani hat mögliche neue Sanktionen der USA scharf zurückgewiesen. Ruhani warnte Washington am Donnerstag vor einer "feindlichen und illegalen Intervention". In einem Brief forderte der Staatschef seinen Verteidigungsminister auf, das iranische Raketenprogramm auszuweiten, falls die USA neue Sanktionen erlassen sollten.

