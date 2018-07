Tel Aviv (AFP) In Tel Aviv sind am Freitag fünf Menschen durch Schüsse verletzt worden. Zwei von ihnen seien lebensgefährlich verletzt worden, teilten Rettungskräfte mit. Der Hintergrund des Vorfalls in der israelischen Metropole war zunächst unklar.

