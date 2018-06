Kapstadt (dpa) - Bei fast 30 Grad im Schatten haben sich Hunderttausende Südafrikaner an den Stränden des Landes getummelt, um das neue Jahr zu feiern. Ein Strandbesuch ist eine südafrikanische Neujahrstradition, die von allen Kulturen begangen wird - ob Zulu, Xhosa oder Afrikaans. Allein am Strand von Muizenberg, rund 25 Kilometer südlich der Touristenmetropole Kapstadt, spielten und surften Tausende in den Wellen des Atlantischen Ozeans. In der am Indischen Ozean gelegenen Stadt Durban, gut 1600 Kilometer weiter östlich, erfrischten sich rund 30 000 Badegäste im Meer.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.