München (dpa) - Es wartet ein heißer Sportsommer. Erst steht die Jagd des DFB-Teams nach dem Titel bei der Fußball-EM in Frankreich an, dann folgen prompt die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro.

In den meisten Teamsportarten ersetzt der olympische Kampf um Gold, Silber und Bronze die jeweiligen Weltmeisterschaften. Doch auch das restliche Sportjahr hält einige Höhepunkte bereit. Ein Überblick:

Biathlon-WM in Oslo (29. Februar bis 13. März):

Als erstes großes Sportereignis wartet die Biathlon-WM in Oslo. Anders als die nordischen und alpinen Wintersportler pausieren die Biathleten nur im Jahr der Olympischen Winterspiele mit ihrer WM. Im vergangenen Jahr in Kontiolahti war das deutsche Team mit drei Gold- und zwei Silbermedaillen zweitbeste Nation. Erik Lesser (Verfolgung) sowie die Staffeln der Männer und Frauen haben ihre WM-Titel zu verteidigen.

Formel-1-Saison (20. März bis 27. November):

Weltmeister Lewis Hamilton peilt den Titel-Hattrick an. Die Königsklasse kehrt zurück nach Deutschland, wo am 31. Juli in Hockenheim der 12. Saisonlauf stattfindet. Eröffnet wird die Saison in Melbourne, das Finale steigt in Abu Dhabi. Erstmals im Rennkalender vertreten ist Baku in Aserbaidschan, wo der Große Preis von Europa gefahren wird.

Champions-League-Finale in Mailand (28. Mai):

15 Jahre nach dem Königsklassen-Triumph der Generation Kahn und Effenberg visiert der FC Bayern München erneut Mailand an, um im San-Siro-Stadion wieder Europas Thron zu erklimmen. Am 28. Mai - und damit weniger als zwei Wochen vor Beginn der Fußball-EM - findet das bedeutendste Fußball-Vereinsspiel Europas im traditionsreichen italienischen Stadion statt. Das Endspiel der Europa League steigt am 18. Mai im St. Jakob Park von Basel.

Fußball-EM in Frankreich (10. Juni bis 10. Juli):

Erstmals in der Geschichte wird eine EM mit 24 Mannschaften ausgetragen. Titelverteidiger Spanien will als erstes Team in der EM-Historie drei Titel in Serie gewinnen und wird dabei unter anderem von Weltmeister Deutschland herausgefordert. Die 51 Spiele steigen an zehn verschiedenen Austragungsorten, im Stade de France in Saint-Denis findet das Eröffnungsspiel und das Finale statt. Der Zuschlag für die beiden Halbfinals gingen an Lyon und Marseille.

Olympische Spiele in Rio de Janeiro (5. bis 21. August):

Zwei Jahre nach der Fußball-WM steigen 2016 auch die Olympischen Spiele in Brasilien, Austragungsort ist WM-Finalort Rio de Janeiro. Eröffnungs- und Schlussfeier finden im Maracana statt, in dem die DFB-Elf 2014 Weltmeister wurde. Die 31. Sommerspiele werden für Randsportarten wieder zur großen Chance, sich in den Mittelpunkt zu rücken. Insgesamt fallen in 28 Sportarten 306 Entscheidungen um Gold, Silber und Bronze.

Paralympische Spiele in Rio de Janeiro (7. bis 18. September):

Gut zwei Wochen nach dem Ende der Olympischen Spiele starten - ebenfalls in Rio - die 15. Paralympics. Neu im Programm sind Parakanu und der Paratriathlon, insgesamt werden in 22 Sportarten Medaillen vergeben. Die Wettbewerbe finden an den olympischen Sportstätten statt, Eröffnungs- und Schlussfeier ebenfalls im Maracana.