Lesbos (dpa) - Der chinesische Bildhauer und Menschenrechtler Ai Weiwei plant auf der griechischen Insel Lesbos ein Monument zur Erinnerung an die in der Ägäis umgekommenen Flüchtlinge. "Das, was ich gesehen habe, hat mich als Mensch und Künstler berührt", sagte er der dpa in Athen. Zuvor hatte er die Insel besucht und sich selbst ein Bild von der Lage gemacht. Auf Lesbos kommen täglich Tausende Migranten an. "Wir erleben ein historisches Ereignis, und ich als Künstler muss mich beteiligen", sagte Weiwei der dpa. Über die genaue Form das Mahnmals hat Weiwei noch keine Vorstellungen.

