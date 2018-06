Seoul (AFP) Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat in seiner Neujahrsansprache versprochen, den Lebensstandard in dem verarmten, international isolierten Land zu verbessern. "Die Arbeiterpartei Koreas gibt der Verbesserung des Lebensstandards oberste Priorität", sagte Kim in der 30-minütigen Ansprache, die am Freitag im Fernsehen übertragen wurde. "Wir müssen eine Wende in der wirtschaftlichen Entwicklung bewirken." Zwar drohte er wie üblich mit einem "heiligen Krieg" im Fall einer Provokation, doch erwähnte er das umstrittene Atomprogramm nicht.

