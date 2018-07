Islamabad (AFP) In Pakistan sind neun Menschen wegen Terrordelikten zum Tode verurteilt worden. Wie die Armee am Freitag mitteilte, wurde unter anderem ein Mitglied der pakistanischen Taliban für einen Anschlag auf eine Armeemoschee in der Garnisonsstadt Rawalpindi verurteilt, bei dem im Dezember 2009 38 Menschen getötet worden waren. Ebenfalls verurteilt wurde ein Mitglied der Islamistengruppe Harkatul Jehad-e-Islam wegen eines Autobombenanschlags auf das Hauptquartier des Militärgeheimdiensts in Multan mit sieben Toten im Dezember 2009.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.