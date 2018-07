Kigali (AFP) Ruandas Präsident Paul Kagame hat in seiner Neujahrsansprache angekündigt, für eine dritte Amtszeit anzutreten. "Ihr habt mich gebeten, dieses Land nach 2017 erneut zu führen. Angesichts der Bedeutung, die ihr dem gebt, kann ich nur akzeptieren", sagte Kagame in der Ansprache am Freitag. Die Ruander hatten in einem Referendum am 18. Dezember mit überwältigender Mehrheit eine Änderung der Verfassung gebilligt, die dem Präsidenten eine dritte Amtszeit erlaubt. Bis dahin waren nur zwei Mandate in Folge zulässig.

