Lenzerheide (dpa) - Mit einem Freistil-Sprint startet am Neujahrstag die Tour de Ski der Langläufer. Erstmals in der nun zehnjährigen Geschichte ist das schweizerische Lenzerheide Startort der Tour, die 14 deutsche Athleten in Angriff nehmen. Die Hoffnungen des Deutschen Skiverbandes liegen auf den Damen, die sich besonders auf den kurzen Distanzen Chancen auf vordere Platzierungen ausrechnen. Als Favoriten für den Gesamtsieg gehen die Norweger Therese Johaug und Martin Johnsrud Sundby in das Acht-Etappen-Rennen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.