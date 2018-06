München (AFP) Die Terrorwarnung in München in der Neujahrsnacht geht nach Angaben des bayerischen Innenministers Joachim Hermann (CSU) auf Anschlagspläne der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zurück. Das Bundeskriminalamt habe die bayerische Polizei darüber informiert, dass "von Seiten des IS" zu Silvester ein Anschlag oder mehrere Attentate in München geplant seien, sagte Hermann am frühen Freitagmorgen bei einer Pressekonferenz.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.