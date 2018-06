Neu Delhi (dpa) - Wegen der dramatischen Luftverschmutzung in Indiens Hauptstadt Neu Delhi gelten dort erstmals weitreichende Fahrverbote. In den kommenden zwei Wochen dürfen abwechselnd nur Autos mit geraden oder ungeraden Nummern auf den Kennzeichen fahren. Wer gegen das Verbot verstößt und erwischt wird, muss umgerechnet 28 Euro zahlen - eine saftige Strafe in Neu Delhi. Indiens Hauptstadt gehört zu den am meisten verschmutzten Städten der Welt. Oft ist die Luft dreckiger als in Peking.

