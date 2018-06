Kairo (dpa) - Bei einem Bootsunfall auf dem Nil in Ägypten sind in der Silvesternacht mindestens 13 Menschen gestorben. Eine Fähre zum Überqueren des Flusses sank mit 22 Fahrgästen an Bord etwa 140 Kilometer nördlich der Hauptstadt Kairo, wie das Staatsfernsehen berichtete. Die Unglücksursache war zunächst unklar. Ein Zeuge berichtete jedoch von stürmischem Wetter und einem schlechten Zustand des Bootes. Mangelhafte Sicherheitsstandards führen auf Ägyptens größtem Fluss immer wieder zu Zwischenfällen und tödlichen Unglücken.

