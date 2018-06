Garmisch-Partenkirchen (SID) - Für Team-Olympiasieger Marinus Kraus ist die 64. Vierschanzentournee vorzeitig beendet. Bundestrainer Werner Schuster strich den 24-Jährigen aus Oberaudorf aus seinem verkleinerten Aufgebot für die abschließenden Springen in Innsbruck (3.1.) und Bischofshofen (6.1.). "Mir ist zu unstabil, was er zuletzt gemacht hat", sagte Schuster angesichts der Ränge 36 und 47 von Kraus.

Im siebenköpfigen Team bleiben dagegen aus der nationalen Gruppe Michael Neumayer (Oberstdorf) und Karl Geiger (Oberstdorf), die beim Saisonstart nicht zum deutschen Weltcup-Aufgebot gehört hatten. "Ich habe mich stark an der Ergebnisliste orientiert", sagte Schuster, der bei den Heimspringen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen 13 Athleten an den Start bringen durfte. - Das deutsche Aufgebot im Überblick: Severin Freund (Rastbüchl), Richard Freitag (Aue), Stephan Leyhe (Willingen), Andreas Wank (Hinterzarten), Andreas Wellinger (Ruhpolding), Michael Neumayer (Oberstdorf), Karl Geiger (Oberstdorf).