Berlin (dpa) - Parlamentspräsident Norbert Lammert hat sich für knappere Debatten im Bundestag ausgesprochen. "Wir haben Sie hätten tendenziell eher zu lange als zu kurze Debatten mit eher zu langen als zu kurzen Beiträgen. Das sagte Lammert der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Mittlerweile besser geworden ist seiner Ansicht nach die Regierungsbefragung, also die regelmäßige Befragung von Regierungsvertretern durch die Abgeordneten im Plenum. Die Regierungsbefragung sei anders als in der Vergangenheit nicht mehr regelmäßig unerheblich.

