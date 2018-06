Schweinfurt (AFP) Ein elfjähriges Mädchen ist in Bayern in der Silvesternacht durch ein Geschoss aus einer Kleinkaliberwaffe ums Leben gekommen. Zwei Gutachter des Landeskriminalamtes nahmen den metallischen Gegenstand unter die Lupe, der dem Mädchen tödliche Kopfverletzungen zufügte, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Unterfranken am Samstag mitteilte. Die Ermittlungen zu dem Tötungsdelikt liefen auf Hochtouren und die Kriminalpolizei Schweinfurt suche "dringend" Zeugen.

