Berlin (AFP) Der ehemalige Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar hat an den Bundestag appelliert, beim Inkrafttreten der geplanten europäischen Datenschutz-Grundverordnung Lücken im Datenschutz zu verhindern. "In bestimmten Bereichen wird der deutsche Gesetzgeber weiterhin etwas für den Datenschutz tun können", sagte Schaar in einem Interview mit der Wochenzeitung "Das Parlament".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.