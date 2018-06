Straßburg (dpa) - Der Europarat hat die Hinrichtung von 47 Menschen in Saudi-Arabien scharf kritisiert. Die Staatenorganisation und ihre 47 Mitgliedsländer seien unter allen Umständen gegen die Todesstrafe, erklärte Generalsekretär Thorbjörn Jagland in Straßburg. Er sei außerordentlich besorgt über die jüngste Zunahme von Hinrichtungen im Königreich, die klar gegen den globalen Trend zur Abschaffung der Todesstrafe gehe. Jagland forderte die Regierung in Riad auf, die Todesstrafe zunächst nicht mehr zu vollstrecken.

