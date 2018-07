München (dpa) - Für Hollywood-Star Leonardo DiCaprio (41) war der Dreh des Trapper-Films "The Revenant - Der Rückkehrer" eine extreme Herausforderung.

Die Aufnahmen, die sich über Monate in der Wildnis von Kanada und Südargentinien hinzogen, waren "zweifellos das Härteste", das er jemals erlebt habe, sagte DiCaprio dem Nachrichtenmagazin "Focus". "Die Natur mit all ihrer Schönheit, aber vor allem auch ihrer brutalen Kälte und unbarmherzigen Gewalt ist ein eigener Hauptdarsteller in dieser Geschichte."

Persönlich sei er unzählige Male an sein körperliches und seelisches Limit gestoßen. "Aber das war es wert", sagte der Schauspieler, der mit seiner Rolle als Oscar-Favorit gehandelt wird. DiCaprio war mehrfach nominiert, hat die begehrte Trophäe aber noch nie bekommen.

"The Revenant - Der Rückkehrer" von Oscar-Preisträger Alejandro González Iñárritu kommt am 6. Januar ins Kino.