Berlin (dpa) - In dem brutalen Drama "The Revenant - Der Rückkehrer" muss Leonardo DiCaprio wenig sagen, doch der Hauptdarsteller wird schon als Oscar-Kandidat gehandelt.

Unter der Regie des mexikanischen Oscar-Preisträgers Alejandro González Iñárritu ("Birdman") spielt DiCaprio einen Jäger und Abenteurer, der nach einer Bärenattacke von seinen Begleitern halbtot in der Wildnis zurückgelassen wird. Mit eisernem Willen kämpft er ums Überleben.

Der Film lehnt sich an die wahren Erlebnisse des um 1783 geborenen Pelztierjägers und Trappers Hugh Glass an. Viele Szenen wurden bei eisiger Kälte in verschneiten Bergen in Kanada und in Südamerika gedreht.

The Revenant - Der Rückkehrer, USA 2015, 151 Min., FSK o.A., von Alejandro González Iñárritu, mit Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Will Poulter

The Revenant - Der Rückkehrer