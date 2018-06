Dortmund (SID) - Borussia Dortmund hat allen Interessenten an seinem Mittelfeldspieler Henrich Mchitarjan (26) eine klare Absage erteilt. "Unser Plan ist ganz klar, mit Mchitarjan zu verlängern", sagte Sportdirektor Michael Zorc der Bild-Zeitung. Mchitarjans Vertrag beim Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga läuft bis Mitte 2017.

Am hartnäckigsten wirbt derzeit der italienische Rekordmeister Juventus Turin um den Armenier, der in 28 Pflichtspielen der laufenden Saison 15 Tore erzielt und 19 weitere vorbereitet hat. Mchitarjans Berater Mino Raiola ließ sich in der italienischen Zeitung Tuttosport mit den Worten zitieren, Juve habe eine "50-Prozent-Chance" auf eine Verpflichtung.