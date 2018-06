Darmstadt (SID) - Darmstadt 98 ist im Jahr 2016 der Frühstarter unter den Fußball-Bundesligisten. Als erster der 18 Vereine nahm der Tabellen-13. am Samstag um 14.00 Uhr das Training für den Kampf um den Klassenerhalt in der Rückrunde auf. Am Böllenfalltor begann die Einheit mit einem lockeren Lauf.

Von Sonntag bis zum 12. Januar wird der kampfstarke Aufsteiger sich im Trainingslager in Lara/Türkei in Form bringen. Testspiele gegen den Drittligisten Chemnitzer FC (6. Januar) und drei Tage später gegen den türkischen Erstligisten Kasimpasa stehen auf dem Programm.

Letzter Testspielgegner vor dem Rückrundenauftakt am 23. Januar bei Hannover 96 ist der Zweitligist 1. FC Nürnberg (16. Januar).