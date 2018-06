Barcelona (dpa) - Atletico Madrid hat den FC Barcelona von der Tabellenspitze in der Primera Division verdrängt. Das Team aus der Hauptstadt tat sich allerdings beim 1:0 (0:0) gegen Schlusslicht UD Levante schwer. Thomas Teye Partey erlöste in der 81. Minute mit seinem Treffer seine Mannschaft.

Zuvor war der spanische Fußball-Meister FC Barcelona mit einer Nullnummer ins neue Jahr gestartet. Das Star-Ensemble von Trainer Luis Enrique kam im Stadtduell bei Espanyol nicht über ein 0:0 hinaus und musste das dritte Remis in den vergangenen vier Spielen hinnehmen.

In der Tabelle rangiert Atletico nach 18 Spieltagen mit 41 Punkten vor Barca, das wegen seiner Teilnahme an der Club-WM im Dezember aber eine Partie weniger absolviert hat. Real Madrid kann mit einem Sieg beim FC Valencia ebenfalls noch am Champions-League-Gewinner aus Barcelona vorbeizeihen.