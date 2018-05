Kerbela (AFP) Die Hinrichtungen des regierungskritischen schiitischen Geistlichen Scheich Nimr Baker al-Nimr und 46 weiterer Menschen wegen Terrorvorwürfen in Saudi-Arabien hat zu wütenden Protesten im Irak geführt. In der den Schiiten heiligen Stadt Kerbela gingen am Samstag mehrere hundert Menschen auf die Straße, um gegen die Exekutionen zu protestieren. Auf Transparenten waren Drohungen gegen die sunnitischen Königshäuser in Riad und Bahrain zu lesen.

