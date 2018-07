Berlin (dpa) - Die Puhdys sagen Goodbye: Am 2. Januar geben sie in Berlin das letzte Konzert ihrer Abschiedstour . Sänger Dieter "Maschine" Birr und Co. wollen dabei noch einmal fast fünf Musik-Dekaden Revue passieren lassen, wie der Konzertveranstalter Semmel Concerts mitteilte.

Allerdings stehen die Musiker auch 2016 noch gemeinsam auf der Bühne: Sie sind mit City und Karat auf der "Rocklegenden"-Tournee unterwegs; laut ihrer Internetseite mindestens bis zum Sommer.

Die fünf Puhdys sind zwischen 61 und 75 Jahre alt und halten in ihren Konzerten noch mühelos zwei Stunden durch.

