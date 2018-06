Hebron (AFP) Tausende Palästinenser haben am Samstag an den Beisetzungsfeierlichkeiten von 14 antiisraelischen Angreifern teilgenommen, deren Leichen Israel einen Tag zuvor den Palästinenserbehörden übergeben hatten. Die sterblichen Überreste wurden von einer Menschenmenge zur Al-Hussein-Moschee von Hebron getragen, auch in einem benachbarten Stadion fanden Gebete für die Toten statt.

