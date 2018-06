Mogadischu (AFP) Bei einem Selbstmordanschlag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind drei Menschen verletzt worden. Der Attentäter sprengte sich am Samstag in dem bei Journalisten und Regierungsbeamten beliebten "Village Restaurant" in die Luft, wie die Polizei mitteilte. "Es gab eine große Explosion und ich sah mehrere Verwundete", sagte der Augenzeuge Idris Abdi. Der Mann habe Journalisten im Visier gehabt, die Tee tranken. "Sie flohen, als sie misstrauisch wurden, weil der Mann Kabel an der Brust hatte."

