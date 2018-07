Nairobi (AFP) Der republikanische US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump ist mit seinen antimuslimischen Äußerungen in einem Propagandavideo der somalischen Shebab-Miliz aufgetaucht. Wie das auf die Überwachung von islamistischen Internetseiten spezialisierte US-Unternehmen Site am Samstag berichtete, veröffentlichten die Extremisten am Neujahrstag ein 51 Minuten langes Rekrutierungsvideo, das sich an potenzielle neue Kämpfer richtet. Darin taucht Trump mit seiner Forderung vom Dezember nach einem Einreiseverbot für Muslime auf.

