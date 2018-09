Brisbane (SID) - Mit durchaus lösbaren Aufgaben starten Deutschlands Fed-Cup-Spielerinnen Angelique Kerber (Kiel) und Andrea Petkovic (Darmstadt) in das Tennisjahr 2016. Beim WTA-Turnier ab Sonntag in Brisbane trifft die an Nummer vier gesetzte Kerber in der ersten Runde auf die Italienerin Camila Giorgi, Petkovic hat es mit der Brasilianerin Teliana Pereira zu tun. Schon im Achtelfinale droht Petkovic allerdings ein Duell mit der Weltranglistenvierten Maria Scharapowa (Russland).

Außer Kerber und Petkovic sind in Brisbane keine weiteren Deutschen dabei. Topgesetzt ist die Weltranglistenzweite Simona Halep (Rumänien).