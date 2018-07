Los Angeles (AFP) Ungewöhnliche Zwillingsgeburt in den USA: Im Bundesstaat Kalifornien ist ein Zwillingspaar mit unterschiedlichen Geburtsjahren auf die Welt gekommen - an Silvester. Maribel Valencia aus San Diego brachte vor Mitternacht am Silvesterabend 2015 eine Tochter mit dem Namen Jaelyn auf die Welt; in den ersten Minuten des Neujahrsmorgens 2016 wurde dann Jaelyns kleiner Bruder geboren.

