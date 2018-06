San Diego (dpa) - Jaelyn und Luis Valencia sind Zwillinge - aber sie werden nie im gleichen Jahr Geburtstag feiern. Die kleine Jaelyn wurde am Silvesterabend um 23.59 Uhr im kalifornischen San Diego geboren. Ihr Bruder Luis zwei Minuten nach Mitternacht am ersten Januar, wie das Kaiser Permanente Krankenhaus in San Diego bekannt gab. Der Vater der Kinder, Luis Valencia, sagte dem Lokalsender FOX 5, er und seine Frau Maribel hatten noch gar nicht mit der Geburt gerechnet, der Termin war erst in einem Monat.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.