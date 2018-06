Berlin (AFP) Beim Lebensmitteleinkauf greift einem Bericht zufolge jeder fünfte Verbraucher zum Smartphone, um sich genauer über die Ware zu informieren. Die "Welt am Sonntag" berichtete unter Berufung auf den Ernährungsreport 2016, den Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) am Dienstag in Berlin vorstellen will, dass von den 14- bis 18-Jährigen sogar 29 Prozent im Internet nach Lebensmittel-Informationen suchen. Auch von den über 60-Jährigen täten dies noch 17 Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.