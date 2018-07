München (AFP) Drei Tage nach dem Terroralarm in München ist die Vorhalle des Pasinger Bahnhofs wegen eines Sprengstoffverdachts vorübergehend gesperrt worden. Ein Streifenbeamter der Bundespolizei habe in der Nacht zu Sonntag wegen eines manipulierten Münztelefons in der Vorhalle Alarm gegeben, sagte ein Münchner Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP. An dem Gerät an der Wand der Eingangshalle sei eine Kamera angebracht worden. Ein hinzugeholter Sprengstoffhund der Polizei habe bei dem Gerät angeschlagen, doch sei letztlich kein Sprengsatz gefunden worden.

