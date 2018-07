Teheran (AFP) Nach der Hinrichtung des regierungskritischen schiitischen Geistlichen Scheich Nimr Baker al-Nimr in Saudi-Arabien verschärft sich der Ton zwischen den Mächten der Region. Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Chamenei warnte Riad am Sonntag vor der "Rache Gottes" nach der Exekution al-Nimrs und 46 weiterer Männer. Iraks oberster schiitischer Geistlicher Ayatollah Ali al-Sistani sprach von einer "Aggression". In Teheran und im Golfstaat Bahrain gab es gewaltsame Ausschreitungen.

