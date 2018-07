Berlin (AFP) SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann hat Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel eine Mitschuld am Erstarken der AfD im Zuge der Flüchtlingskrise gegeben. "Bodenständig Konservative haben in der CDU keine politische Heimat mehr", sagte Oppermann der "Welt am Sonntag". Merkel mache "Millionen Bürger politisch heimatlos". Das sei "ein schweres Versäumnis und ein Grund dafür, dass auch nicht-extreme Wähler zur AfD abwandern".

