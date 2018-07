New York (dpa) - Der siebte Teil der Star Wars-Filmreihe bleibt unangefochtener Spitzenreiter in den US-Kinos. Mehr als 88 Millionen Dollar hat "Das Erwachen der Macht" nach Schätzungen der Branchenseite "Variety" am Wochenende eingespielt. Das ist nicht nur das erfolgreichste dritte Wochenende eines Films überhaupt - "Das Erwachen der Macht" könnte auch bereits morgen nach 17 Tagen den 760-Millionen-Gesamtrekord von "Avatar" brechen und das höchste Einspielergebnis aller Zeiten erzielen.

