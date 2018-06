Pathankot (AFP) Auf einem indischen Luftwaffenstützpunkt in Pathankot ist am Sonntag erneut ein Feuergefecht ausgebrochen. Auf dem Militärflughafen nahe der pakistanischen Grenze, der am Samstag Ziel eines mutmaßlich islamistischen Angriffs war, seien weitere "Terroristen" unterwegs, sagte Pathankots Polizeichef Kunwar Vijay Partap Singh der Nachrichtenagentur AFP. Auf dem Stützpunkt würden bis zu zwei "Terroristen" vermutet, die in Abständen Schüsse abfeuerten. Die Polizei versuche sie zu stellen, sagte Singh.

