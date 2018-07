Pathankot (AFP) Bei einem mutmaßlich islamistischen Angriff auf einen indischen Luftwaffenstützpunkt nahe der Grenze zu Pakistan sind nach Angaben von Sicherheitskräften sieben Soldaten und sechs Angreifer getötet worden. Die in Armeeuniformen gekleideten Angreifer drangen in der Nacht zum Samstag auf den Militärflughafen Pathankot im nördlichen Bundesstaat Punjab vor und lieferten sich 14 Stunden lang Feuergefechte mit Soldaten und Polizisten. Am Sonntag flackerten die Gefechte erneut auf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.