Rom (AFP) Nach fünf Todesfällen von Frauen in Italien während der Entbindung oder zum Ende der Schwangerschaft binnen einer Woche hat das Gesundheitsministerium des Landes Ermittlungen eingeleitet. Alle Todesfälle ereigneten sich zwischen dem 25. und dem 31. Dezember in verschiedenen Teilen des Landes und damit rund um die Feiertage. Gesundheitsministerin Beatrice Lorenzin schickte Experten in die betroffenen Kliniken, insgesamt sollen vier der fünf Fälle näher untersucht werden.

