Berlin (dpa) - Ein 26 Jahre alter Mann soll in Berlin seinen älteren Bruder umgebracht und die Leiche im Müll versteckt haben. Das 34-jährige Opfer wurde in der Nacht in einer Plattenbau-Siedlung im Stadtteil Lichtenberg erdrosselt. Der Tatverdächtige wurde zunächst in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Er konnte bislang nicht vernommen werden. Ob gegen ihn ein Haftbefehl oder ein Beschluss zur Unterbringung in der Psychiatrie beantragt wird, soll erst morgen

entschieden werden.

