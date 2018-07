Rosario (SID) - Die erste Etappe der Rallye Dakar ist am Sonntag nach schweren Regenfällen wegen Sicherheitsbedenken abgesagt worden. Das gaben die Organisatoren bekannt. Die 258 km lange Strecke zwischen Rosario und Villa Carlos Paz in Argentinien sei nach Gewitterstürmen teils unbefahrbar. Ein Zusammenhang mit dem schweren Unfall im Prolog am Samstag bestehe nicht.

Die chinesische Dakar-Debütantin Guo Meiling hatte auf gerader Strecke an einer Bodenwelle die Kontrolle über ihren Mini verloren und war in die Zuschauermenge gerast. Zwei Personen wurden schwer verletzt, ihr Zustand ist kritisch.

Das schlechte Wetter könnte auch Auswirkungen auf die für Montag angesetzte zweite Etappe von Villa Carlos Paz nach Termas de Rio Hondo über 858 km (521 km Wertungsprüfung) haben. Renndirektor Etienne Lavigne sagte der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag, das Teilstück könne um mindestens 150 km verkürzt werden: "Das Ziel ist, die Sicherheit zu gewährleisten."