Freund Zweiter am Bergisel - Prevc feiert souveränen Sieg

Innsbruck (dpa) - Severin Freund ist am Bergisel erstmals auf das Podest gesprungen, hat aber nur noch minimale Chancen auf den ersten deutschen Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee seit 14 Jahren. Der Skisprung-Weltmeister musste am Sonntag in Innsbruck als Zweiter erneut dem überragenden Slowenen Peter Prevc den Vortritt lassen. Nach Sprüngen auf 122,5 und 128 Meter lag Freund 11,1 Punkte hinter seinem Rivalen, der auf 125 und 132 Meter kam. Prevc nimmt damit einen Vorsprung von fast 20 Punkten vor Freund zum Finale in Bischofshofen mit. Andreas Wellinger kam als Sechster zu seinem besten Saisonergebnis. Andreas Wank auf Platz neun und Richard Freitag als Zehnter komplettierten das gute deutsche Abschneiden.

Auftaktetappe der Rallye Dakar abgesagt

Buenos Aires (dpa) - Wegen schlechter Witterungsbedingungen ist die erste Etappe der Rallye Dakar abgesagt worden. Rennleiter Etienne Lavigne begründete den Entschluss am Sonntag mit Sicherheitsbedenken. Bei dem schlechten Wetter auf der Strecke von Buenos Aires nach Villa Carlos Paz hätten keine Rettungshubschrauber aufsteigen können, hieß es auf der Homepage des Veranstalters. Tags zuvor waren bei einem Unfall im Prolog 13 Zuschauer verletzt worden. Angesichts der Bilder wurden am Wochenende sofort Erinnerungen an die lange Reihe von Unglücken beim schwersten Offroad-Abenteuer der Welt wach. Fast 70 Tote zählte das Motorsportevent in seiner gut 40-jährigen Geschichte.

Deutsches Tennis-Duo verliert Auftaktspiel bei Hopman Cup

Perth (dpa) - Das deutsche Tennis-Team mit Sabine Lisicki und Alexander Zverev hat sein Auftaktspiel beim Hopman Cup klar verloren. Gegen Australien Green unterlagen die ehemalige Wimbledon-Finalistin und die große deutsche Nachwuchshoffnung 0:3. Lisicki musste sich am Sonntag bei der inoffiziellen Mixed-Weltmeisterschaft in Perth bei ihrem Comeback nach viermonatiger Verletzungspause zunächst Daria Gavrilova mit 2:6, 2:6 geschlagen geben. Zverev verlor nach hartem Kampf in drei Sätzen gegen Nick Kyrgios mit 6:4, 1:6, 4:6. Das abschließende Mixed gewannen Gavrilova/Kyrgios 6:3, 4:6, 10:7.

Erfolgreicher Saisonstart für Petkovic bei Tennisturnier in Brisbane

Brisbane (dpa) - Die deutsche Fed-Cup-Spielerin Andrea Petkovic hat einen erfolgreichen Start in die neue Tennis-Saison gefeiert. Beim WTA-Turnier in Brisbane gewann die 28 Jahre alte Darmstädterin ihr Erstrunden-Match gegen Teliana Pereira aus Brasilien locker in zwei Sätzen 6:1, 6:2.

Starker Nowitzki kann Dallas-Heimpleite nicht verhindern

Dallas (dpa) - Trotz 24 Punkten von Dirk Nowitzki ist die Serie der Dallas Mavericks nach fünf Heimsiegen in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA gerissen. Die Texaner unterlagen den New Orleans Pelicans am Samstag (Ortszeit) mit 98:105. Nowitzki war zwar bester Werfer der Gastgeber, konnte aber die 15. Niederlage im 34. Saisonspiel nicht verhindern. Dennoch behaupteten die Mavs als Fünfter im Westen der Liga einen Playoff-Rang.

Draisaitl gewinnt das deutsche Duell gegen Rieders Arizona

Edmonton (dpa) - Eishockey-Profi Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers das deutsche NHL-Duell gegen Tobias Rieder und die Arizona Coyotes gewonnen. Die kanadische Mannschaft siegte am Samstag (Ortszeit) nach Penaltyschießen mit 4:3 und beendete ihren Negativlauf. Die Oilers gewannen erstmals nach zuvor drei Niederlagen hintereinander. Mit 35 Punkten bleiben sie dennoch Letzter in der Western Conference. Die Coyotes haben 40 Punkte auf dem Konto.

Abwehrspieler Ayhan wechselt von FC Schalke zu Eintracht Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt hat Abwehrspieler Kaan Ayhan vom Bundesliga-Konkurrenten FC Schalke 04 ausgeliehen. Dies gaben die Hessen vor dem Trainingsauftakt am Sonntag bekannt. Der gebürtige Gelsenkirchener verlässt damit erstmals seinen Heimatclub. Die Eintracht holte ihn zunächst bis Saisonende, hat aber eine Kaufoption für den 21-Jährigen.

Norweger Sundby baut Führung bei Tour de Ski mit Sieg aus

Lenzerheide (dpa) - Martin Johnsrud Sundby ist auf dem Weg zu seinem dritten Sieg in Serie bei der Tour de Ski nicht zu stoppen. Am Sonntag gewann der Norweger in Lenzerheide auch die dritte Etappe, einen Verfolgungs-Wettkampf über 10 Kilometer in der freien Technik. Von den deutschen Läufern überzeugten erneut Andreas Katz und Jonas Dobler mit den Plätzen 19 und 20.

Norwegerin Johaug mit erster Niederlage - Oestberg übernimmt Führung

Lenzerheide (dpa) - Topfavoritin Therese Johaug hat bei der Tour de Ski überraschend die erste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Beim dritten Tagesabschnitt in Lenzerheide musste sich die Norwegerin ihrer Teamkollegin Ingvild Flugstad Oestberg geschlagen geben. Damit übernahm Oestberg auch die Gesamtführung. Dritte wurde die Norwegerin Heidi Weng. Von den deutschen Läuferinnen machten Stefanie Böhler als 18. und Nicole Fessel als 20. Boden im Gesamtklassement gut.