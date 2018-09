Managua (AFP) Der Vulkan Momotombo in Nicaragua hat am Sonntag Gas und Lava ausgestoßen. Der Vulkan im Westen des mittelamerikanischen Landes wurde in den frühen Morgenstunden (Ortszeit) aktiv, beruhigte sich dann aber wieder, wie das zuständige nicaraguanische Institut mitteilte. Niemand sei durch den Ausbruch verletzt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.